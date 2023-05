Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de mayo de 2023, p. 21

Los banqueros del país dijeron respetar la decisión que tomó Citigroup para vender Citibanamex por medio de una oferta pública inicial (OPI) en el mercado de valores, y esperan que dicha decisión sea muy atractiva para sus participantes.

Durante este tiempo se agotaron todas las posibilidades, empezaron más de siete jugadores y hoy por la mañana Citi dice que no está satisfecho con las negociaciones de los interesados y ha decidido ir por el camino de la oferta pública, ha habido mucha claridad en ese sentido y nosotros respetamos la situación de la decisión de Citi y estamos plenamente conscientes que esto será un proceso distinto , dijo Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En conferencia, señaló que “cualquier proceso de una OPI lleva tiempo… ojalá que sea muy atractivo porque lo que queremos es tener más jugadores en el mercado”.

Ayer por la mañana Citigroup dio a conocer que la venta de Banamex se hará por medio del mercado bursátil y no a un comprador particular o un grupo de inversionistas, en busca de ofrecer los mayores rendimientos a sus accionistas. Espera que la OPI se lance en 2025.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el gobierno mantiene el interés por adquirir el banco.

Nosotros lo vemos como eventos independientes, hubo un tema, el de Ferrosur, y esto no tiene nada que ver con el tema de Banamex y así lo han externado las autoridades, si pudiera el gobierno comprar o no el banco, existe la posibilidad, pero nosotros no tenemos ningún análisis, porque no es el momento de tenerlo, no es un hecho , precisó Carranza.