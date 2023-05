Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de mayo de 2023, p. 20

En la búsqueda de un acuerdo para rescatar el tramo ferroviario de 120 kilómetros entre Medias Aguas y Coatzacoalcos, no está prevista una compensación económica para el Grupo México, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que, en su caso, el planteamiento oficial es ampliarle a ese consorcio empresarial alguna de sus otras concesiones que estuviera por vencerse. Lo importante, subrayó, es que ese trayecto de la concesión regresa como propiedad de la nación.

–¿(Un pago) de 7 mil millones de pesos?

–Eso no es cierto. No, no, dinero en efectivo no, –respondió el mandatario federal.

En conferencia, aludió por tercer día consecutivo a la disputa que mantiene su administración con Grupo México en torno a ese tramo que se pretende incorporar a la conexión entre el Tren Transistmico (que operará la Secretaría de Marina) y el Tren Maya (que estará bajo administración de la Secretaría de la Defensa Nacional) para tener todo el circuito en el sureste, incluido el ramal desde Ixtepec hasta la frontera con Guatemala, considerado para su administración como estratégico.