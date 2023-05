Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Las negociaciones para la venta de Banamex se suspendieron debido a que Germán Larrea, dueño de Grupo México, pidió más garantías a Citigroup para concretar la operación, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refrendó la posibilidad de que su administración adquiera el banco por medio de una sociedad público-privada.

Subrayó que el gobierno federal requiere contar con una institución bancaria y podría disponer hasta de 3 mil millones de dólares para tal fin. En tanto, explicó que su administración tiene un margen de deuda por debajo de la que contrataron los pasados dos ex presidentes.

Consultado en su conferencia de prensa matutina sobre la venta de Banamex, López Obrador señaló: Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos .

Además se le preguntó si estaba relacionada la suspensión de la venta con los diferendos con Ferrosur, también propiedad de Larrea.

No, no, no. Yo creo que nos escucharon aquí los de Citi cuando dije de que era un buen negocio , respondió.

Luego de que el martes expuso la posibilidad de que sea el gobierno federal el que busque adquirir esa institución bancaria, ayer insistió: vamos a hablar con ellos, o sea, no descartamos la posibilidad .

Reiteró que el monto que se ha referido como precio de compra es de 7 mil millones de dólares, pero de esa cantidad, el Presidente descontó 2 mil millones que serían, dijo, los que se deberían pagar en impuestos.