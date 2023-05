Abril del Río

Periódico La Jornada

Jueves 25 de mayo de 2023, p. a12

Marcela Prieto comparte la experiencia de haber terminado en segundo lugar en el Tour de Gila detrás de la ciclista transgénero Austin Killips, quien superó ampliamente al pelotón en las dos etapas definitorias, luego de que la mexicana, con su grandes dotes de escaladora, había dominado las de montaña.

La verdad es que no tenemos nada en contra de ellas, pero sí sería bueno una categoría aparte. Las mujeres tenemos que pelear con las mujeres por un lugar en una competencia y por los puntos a los Juegos Olímpicos , manifestó Prieto en entrevista.

Compartió que en aquella vuelta ciclista, hace tres semanas en Nuevo México, Killips simula-ba agotamiento mientras pedaleaba en el pelotón, la estadunidense platicaba con el resto de las ciclistas y les decía que sufría igual que ellas por el esfuerzo que estaban haciendo, pero al acercarse a las metas simplemente aceleraba con su mayor poder físico y las dejaba muy atrás con facilidad.

“Toda la carrera estuve con ella. De verdad no tengo nada en contra, pero creo que sí hay una diferencia. Uno como mujer lo va sintiendo toda la competencia, te esfuerzas de más, y que ella llegue y así de fácil te gane una etapa por más de un minuto de diferencia, pues te desanima.