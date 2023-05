De la Redacción

Jueves 25 de mayo de 2023

Carlos Salcedo arribó ayer a la Ciudad de México para firmar su contrato con Cruz Azul. “Sé lo que conlleva estar acá. Siempre me visualicé jugando en algún equipo de la capital, desde niño, y ahora se me cumple. Ahora que llegó el Tuca Ferretti platicamos desde hace tiempo y la verdad es que me motivó bastante, físicamente vengo muy bien y quiero esa revancha”, expresó.