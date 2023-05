Turk llegó incluso a comparar los ataques racistas a Vinicius con el asesinato hace tres años de George Floyd en Estados Unidos, que también provocó una ola de indignación global: Está claro que no se resolverá el problema de la brutalidad policial contra afrodescendientes hasta que no lidiemos con el problema más amplio de las manifestaciones sistemáticas de racismo que permean cada aspecto de nuestras vidas , expresó Turk, quien también lamentó que la sentencia contra los autores del crimen de Floyd siga siendo una excepción tanto en Estados Unidos como a escala mundial. Me siguen preocupando los frecuentes informes de muertes y lesiones a personas afrodescendientes en relación con las fuerzas de seguridad en varios países, por lo que solicito acciones prontas y firmes por parte de la autoridad con el fin de garantizar justicia en cada uno de estos casos .

El caso Vinicius se ha convertido además en un tema de conflicto entre Brasil y España, sobre todo por la preocupación del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de que haya impunidad para los autores, llegando incluso a advertir de que están dispuestos a apelar al principio de extraterritorialidad para juzgar en Brasil a los responsables.

Sobre el tema se pronunció el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien advirtió que el caso no ha tenido repercusión en las relaciones diplomáticas entre ambos países y aseguró que el ministro de Justicia de Brasil ha aplaudido la rápida acción de las autoridades españolas.