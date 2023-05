La llegada de Paunovic al Rebaño fue cuestionada. La esencia de Chivas es jugar sólo con elementos mexicanos y ahora para asumir el timón el dueño del equipo Amaury Vergara había elegido a un ex jugador serbio con trayectoria en España y que se había especializado en categorías juveniles.

No obstante, la dupla europea de Hierro y Paunovic ha funcionado en un equipo conformado sólo por talento tricolor. Hoy se comprueba que ese argumento de que no conocía al mexicano no es tan válido, los buenos técnicos en cualquier liga podrán hacer un buen traba-jo, sólo deben tratar a los jugadores , sostuvo Madero.

El reto de darle la estrella 13 a Chivas, con la cual igualaría al acérrimo rival América como máximo ganador de la Liga Mx, es complejo. Enfrente tienen a un plantel de Tigres que encontró la regularidad con Robert Dante Siboldi después de altibajos tras la salida abrup-ta de Diego Cocca y la destitución de Marco Antonio Chima Ruiz.

La familiaridad de Siboldi con el balompié tricolor es más añeja. Dejó Uruguay a inicios de la década de 1990 para jugar en México con clubes como Cruz Azul, Puebla, Atlas y Tigres. Más tarde encontró un camino como entrenador en las fuerzas básicas de La Máquina, para saltar a Dorados y después fue campeón con Santos en 2018, cuando también llegó como relevo a inicio de la temporada.

Su carrera como estratega ha transitado entre claroscuros. Después de alzar el título, llevó a Cruz Azul a una semifinal, pero el descalabro de 4-0 ante Pumas sentenció su salida del equipo. Tardó dos años en regresar a México, con Tijuana, donde apenas estuvo un semestre.

Siboldi no es ningún improvisado , señala el ex arquero Mateo Bravo, quien fue parte del plantel que conquistó los dos primeros cetros de Tigres en la década de 1970.

Le cambió la cara al equipo e impulsó a jugadores como Sebastián Córdova y Diego Lainez, ahora sólo esperamos los goles de André-Pierre Gignac , apuntó Bravo entre risas al mostrar confianza en que Siboldi sabrá aprovechar la experiencia del plantel regiomontano.