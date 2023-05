Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 25 de mayo de 2023, p. 9

La edición de las cartas cruzadas entre Octavio Paz y Carlos Fuentes depende de que el gobierno federal haga llegar a El Colegio Nacional el archivo del Premio Nobel de Literatura mexicano.

Así lo dijo ayer Silvia Lemus, viuda de Fuentes, al asegurar que esa publicación era un proyecto que había convenido hace unos cuantos años con Marie Jose Tramini, pareja de Octavio Paz y su heredera universal.

“Un día me habló Marie Jo y me dijo: ‘Tú y yo somos las que podemos publicar las cartas cruzadas de Octavio y Carlos’; dijimos que lo haríamos y empezamos a trabajarlo. Esto fue poco antes de las elecciones en las que el presidente López Obrador fue elegido (julio de 2018), y yo le dije: ‘Vamos a publicarlas antes de la elección’, me contestó que mejor después; desgraciadamente, Marie Jo falleció el 26 de julio de 2018 y ya no pudimos seguir adelante”, refirió la periodista.

En conferencia de prensa, en la que se hizo el lanzamiento de la convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023, Silvia Lemus destacó que existe un enorme interés en la publicación de la correspondencia entre ambos autores, conozco algunas y la verdad son fantásticas .

Tras considerar que la edición de ese material es sólo cuestión de tiempo – se hará en algún momento –, la comunicadora aclaró que, si bien resulta exagerado afirmar que Paz y Fuentes sostuvieron un intercambio epistolar durante toda su vida, sí fue muy nutrido y durante un largo periodo, hasta que el conocido incidente de la publicación de un artículo en la revista Vuelta, dirigida por el poeta, minó la amistad entre ambos en 1988.

“Creo que después de lo que hubo en Vuelta, pues ya no. He encontrado cartas de Octavio pidiéndole a Carlos que le mande material para Vuelta, y él lo hizo así siempre. Pero no le avisó lo que iban a publicar en Vuelta. Creo que Paz debió haberlo hecho, pero no fue así. Él tendría sus razones para no hacerlo, porque Carlos formaba parte de esa revista, que duró tanto tiempo y fue formidable.