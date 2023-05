Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Jueves 25 de mayo de 2023, p. 32

Un juez de control vinculó a proceso a José Luis N por su probable participación en el feminicidio agravado de Lucía Vázquez Martínez el 16 de mayo dentro de su despacho jurídico ubicado en la calle Manuel M. Ponce, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

En la continuación de la audiencia, el togado ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el indiciado permanecerá en el Reclusorio Sur, informaron Lenny Franco Ortiz y José María Malagón, abogados de la familia de la joven.

También estableció tres meses para la concluir la investigación complementaria y que se instauren medidas de protección para los testigos y la mamá de la estudiante de Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional, como es el Código Águila y vigilancia las 24 horas.

De acuerdo con las indagatorias, el vinculado a proceso, quien está acusado por cohecho al ofrecer dinero a los paramédicos para que diagnosticaran que la muerte de Lucía fue natural, la habría agredido físicamente y la asfixió, lo cual ocasionó su deceso.

Al término de la audiencia en las salas orales del Poder Judicial de la colonia Doctores y que duró menos de una hora, la mamá de la víctima dijo que estamos peleando ante una persona con mucho poder, que puede privilegiarlo .

Consideró que este sujeto tiene vínculos para salirse con suya, pero voy adelante, tengo el tiempo suficiente y las ganas por el amor de mi hija para que se haga justicia, pues no hay castigo máximo para que me la regrese, pero tampoco perdón .