Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 25 de mayo de 2023, p. 31

La comparecencia de la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas –quien fue acusada de autoritaria y respaldar a golpeadores–, desnudó los conflictos y rompimientos internos en la alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD.

Los diputados de Morena Temístocles Villanueva y Esperanza Villalobos calificaron a la administración de Cuevas como la más oscura, opaca y represora de la capital, al mostrar una fotografía de Guadalupe González, alias Oyuki –quien por cierto se encontraba sentada en el salón donde se realizó la presentación– golpeando a una mujer durante una manifestación en Santa María la Ribera, .

Pedradas entre panistas

En sus intervenciones, los legisladores del PAN Aníbal Cáñez y Ana Villagrán cruzaron reproches luego de que esta última dijera que ella conoce la alcaldía desde hace más de una década, no soy cuota de un líder externo y no llegué a vivir a la Cuauhtémoc hace poco. A mí nadie me cuenta lo que está pasando , afirmó ante las risas de Cáñez, originario de Baja California.