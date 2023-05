Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de mayo de 2023, p. 12

Luego de que el Congreso de Perú avaló en comisiones declararlo persona no grata por sus críticas al gobierno de Dina Boluarte y por la destitución de Pedro Castillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los legisladores peruanos que presentaron la propuesta e incluso lo consideró como un timbre de orgullo .

Muchas gracias por declararme persona no grata. Porque me sentiría yo mal; si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría yo muy mal , expresó en la mañanera de ayer en Palacio Nacional.