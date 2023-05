Agregó que por tratarse de un fenómeno natural, las afectaciones a pasajeros no son atribuibles al aeropuerto ni a las líneas aéreas. Es necesario que el pasajero se comunique directamente con la aerolínea para conocer el estatus de su vuelo y si le ofrecen o no medidas de protección .

Demoras y cancelaciones

Las demoras y cancelaciones durante estos tres días afectaron a cientos de pasajeros. Ruthman Moreira durmió en pasillos de la terminal 2, ya que su vuelo a Costa Rica se canceló el domingo y lo reprogramaron para ayer. Visiblemente cansado, dijo que no descansó bien porque durante la madrugada esperó indicaciones de la aerolínea.

A las cuatro de la mañana nos hicieron formar una enorme fila. Llegué al mostrador a las 10 de la mañana para reprogramar el vuelo para el martes a las 8 de la mañana, lo cual para mi es imposible por mi trabajo. La aerolínea nos dijo que no tenía hospedaje ni alimentos. La empresa en la que trabajo me compró otro boleto con Avianca para no perder tiempo.

Por otra parte, el AICM informó que elementos de la Marina y Policía Auxiliar reforzaron la vigilancia del módulo de venta de boletos del sitio 300, que se ubica a un costado de la puerta principal de la terminal 1, debido a un conflicto que tuvieron los agremiados para relevar a los encargados.