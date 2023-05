Consultado durante su conferencia de prensa matutina sobre la constante actividad que ha tenido el Popocatépetl, el mandatario apuntó que hay una actividad del volcán que no es de alarma, ha bajado su intensidad, es menos también la ceniza que emite; básicamente más hacia Puebla, el resto de los estados no tienen lluvia de ceniza, y estamos pendientes día y noche, que no haya alarma, estamos velando .

No obstante, llamó a que “en algunos casos no le echen la culpa a Don Goyo”, ya que los retrasos son porque ellos tienen fallas, algunas líneas comerciales, que no están llegando pilotos, que tienen ahí sus problemas, que tienen que resolver, atender bien a sus trabajadores. Y no es por el volcán, hay también otros asuntos que tienen que resolver algunas líneas .

Al descartar que haya riesgo de alguna explosión, López Obrador explicó que vulcanólogos y especialistas realizan un monitoreo permanente, y al momento no hay alguna decisión de cambiar de la fase preventiva. En tanto, tras una revisión de las rutas de evacuación, aseguró que no se detectaron problemas.

También, exhortó a ser objetivos al informar sobre la actividad del volcán para no atemorizar a la población.