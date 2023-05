Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de mayo de 2023, p. 5

Tras darse a conocer que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, fue espiado con el software Pegasus, propiedad de una firma israelí, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que desconoce quién es el responsable, pero rechazó que se trate de una acción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, recordó que tanto a él como a su familia los vigilaron durante muchos años, y hasta la pasada elección. Y lo siguen haciendo .

Interrogaado ayer sobre las escuchas dadas a conocer un día antes por el diario estadunidense New York Times, el mandatario detalló que dialogó con Encinas sobre el tema. Me lo comentó y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie , agregó.

–¿Pero sí lo espiaron? –se le preguntó en la mañanera en Palacio Nacional.

–No sé.

–¿Qué fue lo que le comentó?

–Que le habían preguntado del New York Times si era espiado, y él contestó que probablemente sí. Nada más que, ¿de parte de quién? Si antes todos espiaban y siguen haciéndolo. ¿De dónde sale Guacamayas, pues?