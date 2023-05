El gobierno federal da atención especial a los productores agrícolas de Sinaloa, donde se acordó la compra de un millón de toneladas de maíz blanco y se amplió la entrega de fertilizantes gratuitos, lo que no sucede en otros estados , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, destacó que hay productores muy grandes, que eran los que antes acaparaban los subsidios, y también quieren tener este trato. No se puede, se está dando preferencia a los pequeños y medianos, y eso vamos a seguir haciendo .

Al recordar que el maíz amarillo se destina únicamente para forraje, y en México no se permite para consumo humano, subrayó que no es que pueden traer los grandes productores de harina de maíz transgénico y meterlo a las tortillerías; no se permite, ni su uso para otros productos destinados al sector de alimentos .

Debido a ello, consideró que los industriales del ramo van a necesitar comprar el grano a los campesinos de Sinaloa, y a buen precio , de lo contrario no tendrán acceso al producto.

Además, ponderó que el Estado tiene instrumentos como la regularización de permisos de importación y exportación, para generar una política arancelaria que proteja al consumidor.