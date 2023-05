C

on efecto búmeran, el bulo que con toda mala leche circuló la tarde-noche del lunes sobre la supuesta cancelación de la compraventa de Banamex por parte del tóxico barón Germán Larrea puso a temblar a la oligarquía financiera que opera en el país, pero no por su contenido, sino por sus consecuencias, pues en la mañanera de ayer el presidente López Obrador –experto en provocar calambres en la oposición– señaló que “yo hasta me alegré (de esa fake new), porque dije: bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada”.

Histérica, en plena cagalera y con el pretexto de que en México no hay seguridad jurídica , la oligarquía financiera soltó a sus perros y encendió su ya muy sobado aparato propagandístico marca Joseph McCarthy, sólo para que una hora después se confirmara que se trataba de un bulo (por cierto, propagado por una de sus tantas plumas alquiladas), pues el propio Grupo México dejó en claro que no tiene intención alguna de cancelar las negociaciones con Citigroup para adquirir Banamex, por lo que el proceso continúa su curso .

Se confirmó que se trataba de una versión falsa, pero ninguno de los histéricos defensores del tóxico barón y la seguridad jurídica se disculpó por los excesos cometidos, lo que, dicho sea de paso, ya es costumbre en la derecha recalcitrante. Pero, voluntariosa que es, si con el citado bulo la oligarquía quedó apanicada (Fox dixit), de plano la mañanera la enloqueció, porque en la de ayer el presidente López Obrador dijo que, en todo caso, el gobierno eventualmente podría recurrir a una ley promovida por Felipe Calderón, por él promulgada en enero de 2012, aprobada por aplastante mayoría del prianismo y entonces ovacionada por la cúpula empresarial (la de asociación público-privada) para cerrar la compraventa de Banamex.