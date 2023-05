La crisis peruana, caracterizada por la impericia política de Pedro Castillo, luego depuesto y encarcelado, y el arribo de Dina Boluarte como sustituta represiva y restauradora del clasismo de élites, llevó al Presidente de México a detener la entrega de la presidencia de la mencionada Alianza del Pacífico, en medio de abiertos señalamientos contra la mandataria peruana. Ahora, del país sudamericano han devuelto el golpe al declarar en comisiones legislativas a López Obrador como persona non grata.

El presidente de México debería dar importancia institucional a este tema que de manera fundada apunta hacia los mandos militares mexicanos que han mantenido vigente el contrato de prestación de servicios de un sistema de espionaje del cual se han dado varios datos que deben ser investigados y esclarecidos de manera profesional y convincente, y no sólo a partir de la visión u opinión del gobernante.

No abona al espíritu de la regeneración nacional el desestimar los puntuales señalamientos de espionaje a Alejandro Encinas, el funcionario mexicano de mayor nivel en defensa de derechos humanos y, sobre todo, comisionado para el delicadísimo tema de la investigación y la propuesta al Poder Judicial de responsabilidades de mandos militares en cuanto a la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Incluso es un tema que rebasa a la eventual pasividad o conformismo del citado Encinas.

Astillas

Marcelo Ebrard ha dicho que en la tarde del día siguiente a las elecciones de Coahuila y el estado de México dará a conocer la fórmula que encontró para que el proceso interno hacia 2024 transite con garantías de unidad. Habrá de verse si el apresuramiento propositivo del todavía canciller tiene correspondencia con el reloj político de Mario Delgado; es decir, de Palacio Nacional… Por lo pronto, pareciera detenerse o romperse la relación política entre dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, al asegurar el primero que ya perdimos al segundo, a partir de la más reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sido adversa a los proyectos obradoristas… Él sabe muy bien de lo que habla: Alito Moreno ha acusado a dos personajes de Movimiento Ciudadano (MC), quienes iniciaron una campaña proponiendo no dar ni un voto al PRI en las próximas elecciones estatales, de ser esquiroles, esbirros y lacayos de Morena, porque le están haciendo el servicio y el trabajo al partido guinda; aunque, al mismo tiempo, sostuvo que en el futuro tenemos que construir un frente amplio, sumar a todos , incluyendo a MC. No hay contradicción , aseguró. La verdad, Alito tiene experiencia en esas maromas… Y, mientras Germán Larrea ve caer la cotización de las acciones de su grupo empresarial, está indeciso en cuanto al camino que debe tomar por el caso de la concesión de tramos ferroviarios ahora en ocupación temporal por parte del gobierno federal, y se enfrenta a la posibilidad de no cerrar la compra de Citibanamex, que a su vez podría ser adquirido por otras manos mediante una asociación público-privada, ¡hasta mañana!

