A ellos se suma el gran pueblo que no deja de luchar por su democracia y libertad. Ellos son los que importan, los que coinciden con un gobierno que busca un cambio en el pueblo hermano, México.

Me sumo como parte del pueblo a esa multitud, para declarar grato al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tere Gil

Le niegan en la UNAM apoyo económico por acusación sin base

En 2022 fui excluido del programa de primas económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Uno de los principales argumentos fue que yo me atribuí de forma indebida la autoría de cuatro videos educativos que incluí en el expediente que me fue evaluado.

Esa afirmación de la comisión dictaminadora nunca fue probada. Actualmente yo tengo el registro de derechos de autor de esos cuatro videos educativos, en el Instituto Nacional de Derechos de Autor. En su momento hice uso del recurso de reconsideración sin obtener ninguna respuesta distinta. No acudí al Tribunal Universitario porque en ese tiempo hubo un lío con el presidente de ese tribunal, quien fue destituido después de haber sido acusado de acoso sexual.

Acudí al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero después de una larga revisión, esa instancia declaró mi caso fuera de su competencia.

Recientemente, a propósito de que hemos visto reabrir casos tan añejos como el de la ministra Yasmín Esquivel, solicité a la rectoría de la UNAM retomar mi caso.

Me canalizaron a la Secretaría General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, donde tengo mi plaza, solamente para decirme que no hay nada qué decir sobre mi caso , y que si en su momento se habló de una indebida adjudicación de la autoría de unos videos educativos eso se debía a que parecía que esos videos no eran míos . Se puede observar que una simple opinión no comprobada puede más que un documento legal.

De lo anterior se desprende que mientras falte transparencia no habrá garantía de justicia para los integrantes de la comunidad universitaria en algunos ámbitos.

Óscar Mendoza Ramírez

Invitación

Diálogos sobre los trabajos de la Comisión de la Verdad

El Museo Casa de la Memoria indómita y el Círculo de Estudios Central invitan a la continuación de las mesas de diálogo sobre los trabajos de la Comisión de la Verdad y la Ley de Memoria Histórica con el tema El trabajo de los sitios de memoria: perspectivas y alcances esperados desde los espacios de memoria .

Mañana a las 17 horas, enRegina 66, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Entrada libre.

Informes: 55-2846-3855