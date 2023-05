La crítica más dura a la cúpula castrense –en las redes sociales que se han convertido en el medio más eficaz, en condiciones de censura militar, para transmitir opiniones diversas a la versión oficial–, provino de Yevgueni Prigozhin, dueño del Grupo Wagner, quien sintetizó con su peculiar forma de hablar: lo que está pasando es la falta de dirección y el saqueo de los recursos públicos. En lugar de dedicarse a fortalecer la seguridad del Estado, unos se roban el dinero y otros se hacen pendejos. No hay dirección, no hay deseo ni tampoco individuos que quieran defender a su país .

Estados Unidos y sus aliados, al armar y financiar a Ucrania, sólo buscan como objetivo final destruir a Rusia como país , declaró ayer el secretario adjunto del Consejo de Seguridad, Dimitri Medvediev, al canal de televisión RT.

En su opinión, no hay con quién hablar en Occidente porque sus líderes no están preparados para el diálogo . Para el también ex presidente de Rusia, los intentos de negociar resultaron pérdida de tiempo y esfuerzos en vano porque no quieren paz, quieren guerra .

Agregó que no quieren cooperación, quieren confrontación. Intentan por todos los medios contener a nuestro país , pero enfatizó que no lo conseguirán.

Riesgo nuclear

Medvediev advirtió que el suministro a Ucrania de armas cada vez más sofisticadas aumenta el riesgo de un conflicto nuclear: en algún momento los acontecimientos pueden volverse completamente impredecibles, y de ser así la responsabilidad recaerá por entero en la alianza noratlántica .

En este contexto, el programa biológico de Estados Unidos con fines militares es una amenaza para la seguridad de Rusia y de otros países, a juicio del vicecanciller ruso, Serguei Riabkov.

Vemos esos experimentos, en particular los que se llevan a cabo en el espacio postsoviético, como una amenaza directa a la seguridad nacional de Rusia y de otros países, sobre todo aquellos donde se instalan los laboratorios , indicó el diplomático en un comunicado difundido por la cancillería.

Washington usa la asistencia epidemiológica como fachada para esparcir sus laboratorios por todo el mundo, en los cuales desarrolla un peligroso programa biológico con fines militares sin ningún escrutinio, según Riabkov.

Siguen sin respuesta las inquietudes de Rusia acerca de este programa, denunció el vicecanciller ruso, y exhortó a la comunidad internacional a fortalecer la Convención para la prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas y sobre su destrucción, conocida por su acrónimo CABT.