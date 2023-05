▲ En un dibujo de la corte, el ex presidente estadunidense Donald Trump (a la izquierda en la pantalla) y su abogado Todd Blanche, al comparecer ayer por videoconferencia ante la corte penal de Manhattan, en Nueva York. Foto Ap

Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de mayo de 2023, p. 22

Nueva York

El ex presidente Donald Trump compareció por videoconferencia en una audiencia preliminar ante el tribunal de Manhattan que lo juzga por 34 delitos de fraude, sobre los cuales le prohibieron ayer divulgar en redes sociales documentos sensibles.

El juez Juan Merchan emitió una orden a principios de mes que señala que ni el magnate ni su equipo legal pueden copiar, diseminar o divulgar materiales e información sensible proporcionada por la fiscalía para preparar su defensa, en medios o redes sociales como Truth Social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat o YouTube sin previa aprobación de la Corte”.

Trump, de 76 años, quien compareció desde Florida con dos banderas estadunidenses de fondo, contestó sí , cuando el juez le preguntó si había recibido una copia de la orden.

Vestido con traje azul oscuro y corbata roja, el ex mandatario, que aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones de 2024, hizo un gesto de incredulidad con la cabeza cuando el letrado le dijo que podría ser declarado en desacato si viola la orden.

Tampoco podrá dar a conocer los nombres del personal, ni información que los identifique, de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que va a sentar por primera vez a un ex presidente en el banquillo de los acusados. No obstante, tanto Trump como su equipo defensor podrán seguir hablando del caso, ya que no hay prohibición expresa para ello y publicar información de dominio público, así como pruebas recabadas por ellos mismos.