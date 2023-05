Reuters, Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de mayo de 2023, p. 20

Washington. Estados Unidos renovó ayer por seis meses una licencia que autoriza a un grupo de empresas de servicios petroleros estadunidenses a preservar activos en Venezuela, manteniendo restricciones de larga duración que les impiden perforar, procesar o manejar cualquier barril de petróleo de origen venezolano.

La licencia, emitida por el Departamento del Tesoro, fue otorgada por primera vez en 2019 a Halliburton Co, Schlumberger NV, Baker Hughes Co y Weatherford International LLC, junto con el productor estadunidense Chevron Corp, por parte del gobierno del ex presidente Donald Trump.

En noviembre, el Tesoro otorgó a Chevron una licencia separada para expandir sus operaciones en Venezuela y exportar crudo a Estados Unidos, pero mantuvo las restricciones para las empresas de servicios petroleros.

La licencia de ayer extendió esa autorización a las compañías de servicios para conservar sus activos en Venezuela hasta el 19 de noviembre, según el documento publicado por el Tesoro.

Algunas de las cuatro empresas tienen taladros y otros equipos especializados almacenados en Venezuela. La licencia les permite mantener esos activos, oficinas y personal en el país, pero no autoriza ninguna actividad medular con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o sus empresas mixtas, como perforación o mantenimiento de pozos.

En tanto, Venezuela rechazó que Estados Unidos ponga en duda su compromiso en la lucha contra el terrorismo, al considerar que su país cumple con todas las obligaciones en esa materia, luego de que Washington incluyó a Caracas en una lista de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo, lo que le permite aplicar sanciones contra el país sudamericano.

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza una vez más el cuestionamiento del compromiso de Venezuela en la lucha contra el terrorismo , señala el comunicado difundido por el canciller Yván Gil en Twitter.

La administración de Nicolás Maduro calificó de cinismo que se incluya a Venezuela en esa lista, cuando Estados Unidos ha dado refugio a terroristas confesos como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch (autores del atentado contra un avión comercial de Cubana de Aviación en el cual perdieron la vida 73 personas en 1976) , destacó en su texto del canciller.