Miércoles 24 de mayo de 2023

Para mí la poesía es como la flor que brota en lo más profundo de mi ser, la palabra que ilumina mi vida, mi camino y me da fuerzas para seguir escribiendo , afirma el poeta nahua Natalio Hernández, quien presentó ayer su poemario Tlilamatl en el Museo Nacional de Culturas Populares.

El autor es originario de Lomas del Dorado, Izhuatlán de Madero, Veracruz, y en su obra deja un testimonio de su cultura. Eligió el nombre tlilamatl porque el libro contiene poemas de diversos temas.

“Tlilamatl quiere decir papel negro. Al español podría traducirse como boceto o borrrador. Su contraparte es istacamatl, que significa papel blanco. En este sentido, la imagen metafórica del libro Tlilamatl alude al día y a la noche”, explica en entrevista el también narrador.

En cada uno de los poemas subyace la visión del mundo que tiene Hernández. Los textos, publicados por la editorial Trajín, combinan la narrativa en los idiomas español y náhuatl, ambos manejados con la rigurosidad que implican sus estructuras sintácticas y los contextos culturales.

“Lo que subyace en el libro es que hoy, 500 años después de que el mundo mesoamericano se eclipsó porque llegó otro mundo cultural, estamos viviendo un cambio global porque la pandemia nos metió en una crisis a nivel planetario y en Tlilamatl subyace esa idea de un augurio, de un cambio de tiempo y dejar algo a las nuevas generaciones.

Necesitamos mirar a los otros pueblos y al mundo desde nuestra propia lógica de pensamiento mesoamericano; expresar la palabra desde la lengua y lógica propias , sostiene el autor.

