También, añadió la mandataria, con la eliminación del concepto de suelo rural se respeta el suelo de conservación para que no se presten ni a privatizaciones de las comunidades o ejidos, ni al crecimiento de la mancha urbana de manera oficial frente a la venta de predios, que también venía en el primer documento.

Acerca de que, de ser aprobados, el plan y el programa no tendrán efecto en la alcaldía Milpa Alta, explicó que es un acuerdo que se firmó con los representantes de los pueblos de esa demarcación, y quienes se han manifestado en desacuerdo en realidad no representan a esas comunidades.

Ello, agregó, dio como resultado establecer elementos que garantizan el respeto al uso de suelo habitacional y al de conservación, acceso a una vivienda adecuada y asequible, y que no se construyan megaproyectos inmobiliarios donde falta el agua, entre otros.

Los nuevos proyectos deberán ser enviados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva a la mandataria capitalina, quien hará una última revisión de su contenido, para luego mandarlos al Congreso, cuyo pleno será el encargado de aprobarlos.

Lo que no queremos es que la ciudad sea dominada por el mercado inmobiliario y que quede establecido lo que se puede y no se puede hacer, en dónde, y que no haya un incremento en los precios del suelo, por eso es el derecho a la ciudad.

En otro tema, Claudia Sheinbaum insistió en que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen como objetivo parar las obras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al criticar el fallo que declara inválido el decreto que establece como asunto de seguridad nacional dichas obras, advirtió que no van a poder alcanzar ese propósito.

Agregó que se trata de ministros que no responden a los intereses del pueblo, sino a los del viejo régimen que pretenden que regresen los privilegios para unos cuantos.