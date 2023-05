Herrera Anzaldo resaltó que el problema de deudores alimentarios es tal que, ocho de cada 10 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria. Hacemos un llamado a los congresos locales que faltan a que den ese paso por la tranquilidad, desarrollo y la paz del país , externó.

Por la tarde, diputadas y representantes de colectivos urgieron a la Permanente a emitir la declaratoria. No es cacería de hombres. No queremos venganza, sino justicia , expresó la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI).

También ex diputadas federales y representantes de organizaciones de mujeres resaltaron que es necesario validar y publicar la reforma, porque la primera semana de junio vence el plazo para que pueda entrar en vigor y obligar a los partidos a que no postulen como candidatos a quienes no pagan una pensión o han violentado a mujeres.

Refugio para sentenciados

Porque, resaltaron, no es aceptable que la política y el servicio público sean refugio para varones con sentencias firmes por agresiones contra mujeres o por ser deudores alimentarios. En la mayoría de los casos, advirtieron, prevalece la ­impunidad.

Al respecto, Alejandra Felipe Torres (PAN) señaló que la reforma busca asegurar que ningún servidor público que abuse de su poder, someta, acose o viole y se desvincule de sus obligaciones familiares, sea funcionario o legislador.