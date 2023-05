Alonso Urrutia y Emir Olivares

Martes 23 de mayo de 2023

Horas antes de que una comisión del Congreso peruano lo declarara persona no grata para Perú, en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó sus críticas contra la clase gobernante de esa nación por la destitución ilegal e inconstitucional del mandatario Pedro Castillo. “Yo no me puedo quedar callado, […] para mí es hasta un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato.”

En Lima, una comisión del Congreso de Perú aprobó un pedido para declarar persona no grata a López Obrador por su negativa de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la nación andina y sus presuntas injerencias en asuntos internos. La solicitud al pleno parlamentario –que debe evaluar el pedido en otra sesión cuya fecha se desconoce– también busca impedir el ingreso a territorio de Perú al mandatario mexicano.

Para los congresistas, López Obrador realizó declaraciones ideologizadas y cargadas de falsedades , luego que Castillo fue derrocado tras intentar disolver el Congreso, el 7 de diciembre pasado, y fue relevado por su vicepresidenta Dina Boluarte.

No es la primera vez que el Congreso peruano declara no gratos a líderes de otros países. Lo hizo en enero contra el ex presidente boliviano Evo Morales y en febrero contra el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, luego que el líder colombiano afirmó que los policías peruanos marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de los Derechos Humanos .

Prisión injusta e ilegal