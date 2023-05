Las autoridades no han querido poner el límite permisible de asbesto en cero, sino que se permite una fibra por centímetro cúbico, son 100 mil fibras por metro cúbico las que respiran los trabajadores. Casi todas las normas se hacen por metro cúbico, es el área que un trabajador respira durante ocho horas y son niveles muy altos. Esto sigue vigente , acusa.

En la década de los 70, las empresas de asbesto tenían mucha rotación de personal: se empleaba a la gente una temporada, la despedían y, de esa forma, cuando se enfermaba no aparecía como riesgo de trabajo .

“La industria, para evitar regulaciones e indemnizaciones por los casos de neoplasias malignas, mudó sus las plantas procesadoras a naciones donde no se conocía que era peligroso, en lugar de dejar de usarlo.

Hay obreros de esa industria que cuando presentan el mesotelioma maligno pleural ya no trabajan en las empresas, por lo cual el IMSS no lo reconoce como enfermedad de trabajo, sólo hay unos 12 casos reconocidos de esta forma, y 110 son registrados como enfermedad general en el país.

El asbesto también provoca mesotelioma peritoneal y pericárdico, cáncer pulmonar y cáncer de faringe, y no existe un nivel de exposición seguro. En 2010, había 500 casos en la población mexicana, pero el efecto en la salud no es sólo en los trabajadores, sino en sus familias, ya que ellos llevaban su ropa de trabajo a sus casas, ahí la lavaban y contagiaron a la familia. No es un problema de exposición laboral sino ambiental , indica Aguilar Madrid.

Las estadísticas refieren que por cada caso de mesotelioma maligno pleural hay 2.2 casos de cáncer pulmonar asociados al asbesto.

La exposición también se da cuando las láminas de asbesto se van desgastando y liberan las fibras, o donde estuvieron las fábricas, las localidades, como San Pedro Barrientos, estado de México, donde se instaló una planta en 1940 y cerró en 1992, se encuentra asbesto a nivel superficial: cuando la empresa se fue, no remedió suelos .

Manejo adecuado

Advierte que cuando se retiren las láminas de asbesto o los tinacos, no se deben romper, y tomar medidas de seguridad, como las fibras son pequeñas y entran a los alveolos, no hay mascarillas seguras que eviten que se impregnen las fibras .

Hay una controversia entre removerlo o no. Muchos rompen los artículos del material cancerígeno para enviarlos al basurero municipal, pero debe ir a un confinamiento de residuos peligrosos.

Agrega que en México se requiere la prohibición, un reglamento que indique a qué personas se debe mantener en vigilancia médica y por cuánto tiempo. Además, que se documente qué se va a hacer con el paciente y sus familias, así como plantear quién será responsable de indemnizar a los perjudicados, pues las empresas ya cerraron y los pacientes suelen cursar un ciclo incapacitante o grave.

La científica llamó a crear una campaña de difusión sobre las propiedades cancerígenas de ese material. Se debe alertar a la población de no romper simplemente los tinacos o láminas, además de capacitar a los servicios de limpia sobre el manejo de estos materiales.