Elio Henríquez y Néstor Jiménez

Corresponsal y Reportero

Periódico La Jornada

Martes 23 de mayo de 2023, p. 14

El dirigente nacional MC, Dante Delgado, descartó ayer una posible alianza con la coalición electoral Va por México, para las elecciones presidenciales de 2024, porque “nos invitaron a subirnos al Titanic”.

A la par, el partido naranja arrancó ayer una campaña con la que cuestionan directamente al PRI, lo cual desató una serie de reproches entre las partes. Los emecistas acusaron al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, de reventar una conferencia de prensa organizada para presentar dicha campaña; en tanto, la dirigencia del PRI advirtió que “no permitirá una guerra sucia” en su contra.

Por la mañana, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el dirigente nacional de MC explicó el rechazo a una coalición con Va por México: Yo no los quiero despreciar, pero nada más llevan 22 candidaturas perdidas para gobernador y nos invitan a un proyecto que no tiene rumbo, porque la suma no es así, es suma de ideas con garantes sociales. Presumen que tienen estructura y no la tienen, véanlos, se desmoronan .

Delgado aseveró que a diferencia de otros que quieren llevar adelante una vieja cultura priísta (...) que prevalece en México hasta ahora porque la ha usado el PRI y al PAN le encantó , señaló que la salida es la plataforma de MC .