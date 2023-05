D

ado su tenebroso historial, no sorprende que el estafador Germán Larrea haya pretendido obtener 9 mil 500 millones de pesos del erario (cerca de 528 millones de dólares) por ceder tres tramos de vía férrea (de unos 117 kilómetros) concesionados por el Estado (ahora de retorno a la nación, con la ley en la mano, por decisión del gobierno federal) por su reiterada negativa –y creciente ambición– de resolver este tema en buenos términos.

Para dar una idea de la desproporción del tóxico barón: en 2022 la División Transportes de Grupo México –con sus 11 mil 131 kilómetros de vía concesionada– obtuvo utilidades netas por 482 millones de dólares, pero por ceder 117 kilómetros (que es la longitud expropiada) pedía el equivalente a 528 millones de dólares, a razón promedio de 4.51 millones de billetes verdes por kilómetro, o si se prefiere, casi 10 por ciento más que las ganancias de todo un año.

Los 117 kilómetros expropiados equivalen a 1.05 por ciento de las vías concesionadas a Grupo México, de tal suerte que si en un hipotético momento el gobierno federal decidiera expropiar el 100 por ciento, entonces el barón exigiría no menos de 50 mil millones de dólares, cuando por tal concesión pagó (es un decir, porque con la devolución y condonación de impuestos el empresario le sale debiendo, por mucho, al Estado), junto con los otros participantes, no más de 2 mil 300 millones de billetes verdes.

Así se las gasta quien ha incrementado su fortuna de cuento de hadas (heredada) mediante concesiones gubernamentales para explotar bienes de la nación: minería, ferrocarriles, energía eléctrica, petróleo, aeropuertos y mucho más, sin olvidar los nutridos beneficios fiscales. De hecho, el único negocio no asociado al Estado es la cadena Cinemex, la cual tampoco creó: la compró ya en operación, para consolidar el duopolio en ese sector (la otra parte es Cinépolis, propiedad de Alejandro Ramírez, también integrante del Consejo Mexicano de Negocios).