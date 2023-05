A

ver, hagan uso de su potencial AI (artificial intelligence) e imaginen este escenario. En una mesa están sentados, de un lado, cualquiera de estos ex presidentes: Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto; del otro lado, el minero billonario que tiene la concesión de Ferrosur. Dice cualquiera de los ex presidentes: vamos a necesitar que nos devuelvas la concesión . Sí, pero tiene un precio , contesta el magnate. ¿Cuánto? . 9 mil 500 millones de pesos . Oye, es mucho dinero, es una concesión del gobierno mexicano . Ése es mi último precio . Bueno, tengo una contrapropuesta , repone cualquiera de los ex presidentes. Agrégale otro tanto y que sea mi comisión . “It’s a deal”. Así se manejaban las cosas. Al día siguiente la prensa chayotera anunciaba que el presidente había cerrado una negociación patriótica y provechosa para el país. Los organismos empresariales aplaudían con entusiasmo y decían que México era el lugar ideal para invertir porque aquí se respetaba el estado de derecho.

Insólito