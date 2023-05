El 10 de marzo presente una queja contra la aseguradora GNP en las oficinas de la Condusef en la Ciudad de México. A la persona que me atendió le expuse el motivo de mi queja y lo único que hizo fue darme un formato para que la redactara y la entregara. Al día siguiente lo hice y me dijeron que a más tardar en 20 días hábiles habría respuesta.

En la opción telefónica el personal se esfuerza en ser amable, pero la información es la misma: no hay citas disponibles para Jalisco; en la página web informan que tampoco hay citas, y por último WhatsApp, que tampoco ofrece mucha opciones en Guadalajara.

Algo pasa en la SRE en lo relativo a la obtención de citas para renovar u obtener el pasaporte. Ignoro el motivo, pero desde hace más de una semana he intentado hacer una cita para renovar mi documento número G13306471, sin éxito.

Recientemente, Sedena e INAH difundieron un video de propaganda militarista, en la misma zona de ese crimen de lesa humanidad, en agravio de la memoria de los masacrados. A 61 años: ¡No olvidar, no perdonar!

Transcurrido el plazo la Condusef me respondió vía correo electrónico: Permítanos comentarle que su asunto recibió respuesta negativa, para tal efecto, si usted está inconforme, puede solicitar una reunión ante la Condusef con el representante de GNP para tratar de llegar a una conciliación . Y de nuevo me dicen que la fecha de cita para la reunión de conciliación puede tardar otros 20 días hábiles.

Pues bien, me dieron la cita en menos tiempo. El 9 de mayo acudí a la reunión a la que asistió una abogada representante de la aseguradora, la cual presentó un nuevo escrito de respuesta a mi queja, mismo que, al igual que el anterior, contenía información falsa, la cual refuté con documentos y fotografías a lo que no tuvo respuesta la abogada y simplemente respondió que la posición de su representada era la misma, que ya repararon mi automóvil y no estaban dispuestos a pagar por pérdida total .

Ante esto, pregunté qué procedía hacer, y la representante de la Condusef dijo que nada, pese a la contundencia de mis pruebas. Entonces, ¿qué caso tiene perder más de 30 días presentando pruebas para que al final me digan que lo que sigue es iniciar un proceso judicial contra GNP?, y la Condusef podría apoyarme en este proceso.

Mi problema comenzó el 14 de diciembre pasado, tiempo en el que he estado sin auto, por una acción fraudulenta armada entre la agencia automotriz Suzuki Coacalco y GNP.

Guillermo Vásquez Paredes

Invitaciones

Presentación de libro

Grupo Editor Orfila Valentini invita a la presentación del libro Filosofía política de la Conquista (Humanismos en confrontación), de Francisco Piñón Gaytán.

Hoy a las 19 horas en el Foro ExpresArte de la Librería Gandhi Mauricio Achar (Miguel Ángel de Quevedo 121, CDMX).

Participarán Ambrosio Velasco Gómez, Jesús Rodríguez Zepeda y el autor. Modera Guadalupe Ortiz Elguea. Entrada libre, cupo limitado. Informes al teléfono 55-5416-8156.

Encuentro estudiantil: ¿Qué educación necesita México desde las humanidades?

Se les invita a participar y asistir al Primer Encuentro Estudiantil: ¿Qué educación necesita México desde las humanidades?, los días 24, 25 y 26 de mayo, en el salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Sólo el miércoles 24, día de la inauguración, las actividades del encuentro inician a las 10 horas, , los otros días el horario es de 11 a 13 y de 17 a 19 horas.

Se transmitirá por: https://www.facebook.com/colegiopededagogiaunam.

José Carlos Buenaventura