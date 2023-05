Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Martes 23 de mayo de 2023, p. 43

Un grupo armado cruzó ayer la frontera desde Ucrania en la región rusa de Belgorod y se identificó como parte de la Legión Libertad para Rusia y del Cuerpo de Voluntarios Rusos, que dicen estar formados por ciudadanos rusos inconformes con la política del Kremlin, de acuerdo con los videos que sus voceros subieron a las redes sociales para pedir el apoyo de la población y explicar que llegó la hora de luchar con las armas en la mano contra el régimen de (el presidente Vladimir) Putin .

Una de estas organizaciones, la Legión Libertad para Rusia, pidió a la población no salir de sus casas y no tener miedo: no somos enemigos suyos. A diferencia de los zombis de Putin, nosotros no hacemos daño a los civiles y no los utilizamos para nuestros fines , sostiene en un comunicado a través de su canal en Telegram, el cual tiene cerca de 160 mil suscriptores.

Las autoridades rusas atribuyeron la incursión a una unidad de saboteadores del ejército ucranio , y el gobernador de la región colindante, Viacheslav Gladkov, decretó el régimen de operación antiterrorista , que incluye restricciones provisionales con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos , que van de medidas más estrictas de revisión de documentos de identificación de las personas y de vehículos al cierre de las fábricas que requieren usar explosivos y sustancias peligrosas de tipo radiactivo, químico y biológico.

El funcionario señaló que no hay pánico entre los habitantes y no está prevista su evacuación , aunque reconoció que algunos decidieron irse por su propia voluntad , mientras ayer circularon numerosos videos de caravanas de autobuses abandonando las localidades que se encuentran –a 60 kilómetros de la ciudad de Belgorod– en la zona potencial de peligro, principalmente Graivoron, donde está el cuartel de la guardia de fronteras, Glotovo, Kozinka y Gora-Podol.

En el distrito de Graivoron entró un grupo de saboteadores del ejército ucranio. La fuerzas armadas de Rusia junto con la guardia de fronteras y el FSB (siglas del Servicio Federal de Seguridad) están adoptando las medidas necesarias para liquidar al enemigo , escribió por la noche el gobernador en Telegram.

La agencia noticiosa oficial Tass identificó a Aleksei Levkin como uno de los miembros de la unidad ucrania de saboteadores . En las redes sociales se mencionan otros dos: Kiril Kanajin y Aleksei Dolgov. Los tres son rusos.

Gladkov hizo un balance preliminar de ocho heridos entre la población y aseguró que no hubo ningún muerto.

El portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, afirmó: entendemos perfectamente el objetivo de este tipo de sabotajes: distraer la atención de lo que pasó en Bakhmut, minimizar el efecto político de la pérdida por parte de Ucrania de Artemovsk (nombre anterior de Bakhmut) .

Rechazó la acusación, en representación del gobierno ucranio, Mikhaylo Podolyak, quien indicó en las redes sociales: observamos con mucho interés lo que está pasando en la región de Belgorod en Rusia y estudiamos la situación, pero nada tenemos que ver .

A su vez, el vocero del servicio de inteligencia militar de Ucrania, Andriy Yusov, explicó que, desde territorio ucranio, entraron a Belgorod ciudadanos rusos que pretenden crear una cierta franja de seguridad para proteger a la población civil ucrania .