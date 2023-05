Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 23 de mayo de 2023, p. 36

La ocupación temporal del gobierno federal de las vías de Ferrosur, propiedad de Grupo México, no ha parado las negociaciones con Citigroup para adquirir Banamex. El proceso continúa su curso y hasta el momento no hay ninguna otra señal , dijeron fuentes de la empresa propiedad del multimillonario Germán Larrea, quien es el principal candidato para adquirir Banamex por un precio de alrededor de 7 mil millones de dólares. No obstante, la ocupación temporal del gobierno federal de algunas instalaciones de Grupo México Transportes en el sur, iniciada el viernes pasado, despertó rumores sobre una posible caída de la transacción.

El Consejo de Empresas Globales –que agrupa a firmas que representan 40 por ciento de la inversión extranjera en el país– exhortó al gobierno federal a ser consciente de las consecuencias que pueden tener decisiones que vulneren el estado de derecho, la confianza de los inversionistas y la reputación de México en el mundo . Lo anterior en respuesta a la ocupación temporal que hizo la Secretaría de Marina de las vías concesionadas a Ferrosur, de Grupo México.