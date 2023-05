Lo más paradójico de la situación es que minutos después del episodio, y lejos de asumir la gravedad de los hechos, tanto la directiva de la Liga española, presidida por Javier Tebas, como el propio equipo del Valencia arremetieron contra el jugador agredido y apuntaron a hechos puntuales , por lo que en ningún caso se podía afirmar que la Liga española era racista .

Frente a la pasividad de la directiva del futbol español, el Real Madrid presentó una denuncia ante la justicia, que asumió como propia la Fiscalía General del Estado, la cual inició las diligencias para investigar el presunto delito de insultos racistas, con agravante de reincidencia en los ataques, toda vez que el jugador brasileño es objeto de este tipo de insidias de forma recurrente, en nueve de las últimas 13 denuncias interpuestas por este tipo de ataques Vinicius ha sido la víctima.

La causa penal es impulsada por el Real Madrid, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el Movimiento contra la Intolerancia .

La reacción del Valencia, por su parte, fue errática; primero intentó minimizar el asunto, después identificó a los aficionados racistas y anunció sanciones históricas y, hasta el final lanzó un mensaje de solidaridad con el jugador.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que en España hay un problema grave con el racismo en los estadios , al reconocer que es habitual escuchar insultos de todo tipo.