“Santiago Taboada sólo demuestra que es candil de la calle y oscuridad de su casa; es hora de que él y todos los que integran el grupo delictivo –que se ha hecho rico a costa de la tranquilidad de cientos de familias que viven en la incertidumbre por su patrimonio– den la cara.

A Santiago Taboada no le queda el papel de víctima; la Fiscalía General de Justicia de la capital ha presentado investigaciones sólidas que dan cuenta de la corrupción que ha privado por más de una década en la alcaldía Benito Juárez, y por lo cual hoy están en prisión varios ex servidores públicos que robaron impunemente , insistió el presidente de Morena en la Ciudad de México, quien dijo que ya no se puede seguir escondiendo la verdad a la que tienen derecho los vecinos de la alcaldía y quienes adquirieron departamentos sin saber que eran irregulares.