▲ Claudia Sheinbaum dijo que cada aspirante de Morena a la candidatura presidencial ha tenido la oportunidad de difundir su trayectoria, por lo que no es cierto que no haya piso parejo. Foto La Jornada

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 23 de mayo de 2023, p. 47

En 2024 habrá continuidad de la transformación y una mujer presidenta de mantenerse las tendencias en las encuestas sobre los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria sostuvo que no es cierto que no haya piso parejo entre los aspirantes morenistas a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues cada uno, dentro del marco electoral, ha tenido oportunidad para difundir quiénes son y que han hecho en su trayectoria. Lo que hay que esperar son los tiempos; no hay que desesperarse .

Reiteró su llamado a aguardar a que transcurran las elecciones del estado de México y Coahuila para que la dirigencia nacional de Morena los convoque a platicar sobre el proceso interno.

Después de la presentación de los resultados del plan para enfrentar la sequía en la capital del país, afirmó que como jefa de Gobierno lo más importante es atender la ciudad, pero, en términos políticos, para Morena y los partidos que participan en el proceso electoral del 4 de junio, son las elecciones que están en este momento en puerta.