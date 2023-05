E

ntre las universidades particulares, algunas de prestigio, otras puro negocio, la Universidad Iberoamericana se ha distinguido por varias razones: su ideario, su particular historia, su compromiso con la justicia social y con la libertad de cátedra. Por ello recuerdo que aun siendo patrimonio de una orden religiosa católica, no se ha definido nunca como una escuela confesional y que en más de una ocasión, sus maestros y su alumnado han sido protagonistas de acciones comprometidas con el debate público y abierto, y han mostrado interés en problemas sociales y políticos. La Ibero no es un negocio más ni tiene compromisos con el sistema neoliberal.

Mi alma mater es la UNAM; estudié el bachillerato en la prepa de San Ildefonso, luego la carrera de derecho en CU, en la facultad que entonces se denominaba de Derecho y Ciencias Sociales; sin embargo, también me siento ligado a la Ibero, como maestro de asignatura durante cerca de 40 años y porque mi título de maestría es de esa universidad.

Ingresé como profesor de asignatura, pocos años después de su fundación, pero ya en los edificios de la colonia Campestre Churubusco; fui recomendado por un antiguo amigo de la familia, el padre Joaquín Cardoso SJ, escritor prolífico, entre cuyas obras se encuentra una relación de mártires de la persecución religiosa y la guerra cristera. Visitaba al padre Cardoso en su cubículo atestado de libros y papeles, en la casa que los jesuitas tienen en la calle de Enrico Martínez. Lo vi siempre como un anciano muy culto, inquieto, bondadoso y todo el tiempo de buen humor. Don Joaquín me prestaba libros y revisaba partes del texto de mi tesis de licenciatura sobre la libertad.

En el Departamento de Derecho de la Iberoamericana impartí la materia de derecho, sociedad y Estado, una especie de introducción a las ciencias sociales; recibí la medalla al mérito universitario y mi tesis de maestría, con el título de Teoría del derecho parlamentario, fue elegida para ser publicada por la editorial Oxford. Me liga, por tanto, a la Ibero haber sido maestro durante décadas y haber participado en reuniones de maestro cuando se discutieron los lineamientos de su ideario, que definió a la institución como no confesional. Escribí también un par de veces en la revista Comunidad y participé en conferencias en las que se invitaba a personajes destacados de la vida pública de México, entre los que recuerdo al aguerrido obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, y al inquieto y controvertido político Carlos Madrazo.