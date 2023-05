A

quí vamos una vez más. ¿Aumentará Estados Unidos su límite de deuda, y de esa forma podrá pagar las facturas de lo que ya gastó, o se declarará insolvente y así pondrá a temblar a la economía del mundo entero?

Para el Partido Republicano reducir el gasto del gobierno, más que una medida para limitar la deuda, es un dogma. Pero no todo el gasto, sino básicamente el del sector social: salud, escuelas, apoyo directo a las familias en condiciones de pobreza, etc. Cuando ponen en tela de juicio el aumento del techo de la deuda, en su limitada y mezquina visión, comparan el gasto de un país con el gasto doméstico. Parafraseando al novel Krugman, no entienden –o no les conviene entender– que la deuda del gobierno se paga con los impuestos de todos, cuyo monto aumenta conforme crece la economía, lo que a su vez permite aumentar el límite de la deuda. Lo que la historia sí nos enseña es que, en términos de gasto social, a los únicos que les toca ajustarse el cinturón es a quienes más lo necesitan. Ni por equivocación se les ocurre que lo más lógico y necesario es pagar el incremento de los gastos del gobierno con un aumento de impuestos a las grandes corporaciones, a quienes ganan más y a quienes acumulan la mayor parte de la riqueza que la sociedad en su conjunto produce. Tampoco parece importarles que con el castigo al gasto social se propicia el aumento relativo de la pobreza y, por extensión, una mayor brecha económica entre quienes todo tienen para satisfacer sus necesidades y el de quienes sobreviven a duras penas.

Esa es una máxima del sistema que se complementa con otra que se advierte más claramente en esta coyuntura. En el afán de combatir la inflación, el Banco de la Reserva de Estados Unidos subió nuevamente la tasa de interés, decisión que, desde su punto de vista, se puede explicar de varias maneras, una es que hay que limitar el crédito mediante el aumento de los intereses. Lo que sigue será una reducción del dinero en circulación, lo que propiciará un menor consumo, principalmente de la mayor parte de la población. Como por arte de magia, el mecanismo derivará en una disminución en el crecimiento de los precios y, en última instancia, de la inflación. Todo este proceso deja de lado la especulación y la imperfección de un sistema económico que la prohíja. Lo que sí es muy probable es que, acto seguido, ocasione una recesión, según estiman algunos economistas, aunque ninguno sabe cuán profunda y larga pudiera ser.