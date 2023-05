Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 22 de mayo de 2023, p. 15

La apertura comercial de hace casi tres décadas llevó al país a un proceso de industrialización que arrojó un gran volumen de residuos peligrosos a basureros municipales, ríos y barrancos, y convirtió a por lo menos a 40 regiones en infiernos ambientales , indican fuentes académicas y organizaciones ecologistas.

En contraste, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce que ignora la proporción de esta basura tóxica, pues 98 por ciento de las 5 millones de unidades económicas del país no reportan sus emisiones.

El investigador Andrés Barreda, de la Facultad de Economía de la UNAM, refiere que hay alrededor de 40 infiernos o regiones de emergencia ambiental que padecen problemas de contaminación, descargas de emisiones sólidas, líquidas y al aire, en corredores turísticos e industriales y agroindustriales.

Entre ellos está la contaminación de los ríos Lerma y Tula, en Hidalgo, donde funcionan plantas cementeras, una refinería y una termoeléctrica; los corredores agroindustriales del Alto Santiago, Querétaro-San Juan del Río, Tlaxcala y Puebla; el agroindustrial del centro oriental de Puebla, y el complejo petroquímico de Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán, Cosoleacaque y Jaltipán, que termina en la franja petrolera de Tabasco.

El país importa residuos peligrosos para reciclar, sobre todo de Estados Unidos. En los últimos años ha crecido la entrada de materiales plásticos de ese país, luego de que China dejó de hacer esas compras en 2018, tras ser el receptor de basura plástica durante décadas.

Los datos de generación de residuos peligrosos de la Semarnat tienen acentuadas variaciones. En 2000 reportó 5.4 millones de toneladas anuales, mientras entre 2004 y 2011 el nivel bajó drásticamente a 237 mil. En 2017, informó un incremento de 2.4 millones de toneladas.

Incertidumbre

Sólo hay certeza de que no se sabe cuánto es , señala la especialista Marisa Jacott, de Fronteras Comunes, organización no gubernamental que estudia la salud ambiental. No puede haber menos de lo que había hace unos años, sólo porque son más las plantas industriales y los procesos que hay actualmente, por lo que a lo largo de los años cambian las cifras. Tampoco se puede decir si la infraestructura para el manejo de residuos peligrosos es suficiente, porque se desconocen los datos de cuánto se maneja .

Tan sólo entre 2013 y 2018 (los datos oficiales más recientes) se importaron 6 millones 887 mil 252 toneladas de residuos peligrosos, 36 veces más que las 188 mil toneladas que México mandó al exterior en el mismo periodo.

En 2018, de las 910 mil 650 toneladas que el país importó, la mayor parte –898 mil 950– provinieron de Estados Unidos y 11 mil 700 de Canadá, refiere la Semarnat en el Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos de 2020.

Este comercio se da en medio de vacíos legales, falta de seguimiento de los residuos cuando cruzan la frontera mexicana y limitada vigilancia. Se sabe que se importan, pero se desconoce a dónde van y cuál es el destino final, indica Jacott.

Por ejemplo, entre 2018 y 2021 crecieron 121 por ciento las compras de desechos de plásticos, mezcla de residuos tóxicos y domiciliarios de Estados Unidos. Una vez que pasan las aduanas no hay registro de su destino, aunque se sabe que buena parte se utiliza como combustible en las plantas cementeras, que generan emisiones altamente contaminantes al aire, advierte la plataforma Colonialismo de la Basura Plástica en México.