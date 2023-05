César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 22 de mayo de 2023, p. 11

Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), obtuvo un amparo por parte de un tribunal colegiado contra la vinculación a proceso que un juez federal le dictó por el uso ilícito de atribuciones y facultades. Se le acusa de haber firmado un contrato por 23 millones de pesos con una universidad pública.

Los magistrados del colegiado revocaron la sentencia del juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, el cual le había negado la protección de la justicia federal. La medida cautelar es para el efecto de que el juez de la causa reponga el procedimiento y emita una nueva resolución debido a que hubo vicios formales en el litigio. No se hizo público el expediente, sólo el sentido del fallo.

En su demanda, la ex funcionaria alegó, entre otras cosas, que el juez de control confundió el precepto por el cual el Ministerio Público formuló la imputación y solicitó la vinculación, pues hizo la valoración conforme al artículo 217 del Código Penal Federal vigente en ese momento y no cuando acontecieron los hechos, es decir, señaló los extremos de un artículo que no existía en 2015, ya que ese precepto legal fue motivo de reforma el 18 de junio de 2016 y al resolver el juez de control utilizó ambos numerales de forma indistinta.