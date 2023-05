B) Mariel Albarrán, por su parte, dio a conocer que su agresor y padre de sus dos hijas, es un ex magistrado del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que cuenta en su expediente con varias demandas por violencia sexual infantil. Tales antecedentes jamás han alterado su tranquilidad, pues merced a sus relaciones dentro del Poder Judicial, ha demostrado ser más intocable que el inolvidable Eliot Ness, a quien ni el mismo Capone pudo rasguñar.

C) Mayté López y Kitzia Hermosillo son lo que se conoce como hermanas del mismo dolor, aunque la expresión no sea, en este caso, una simple figura retórica. El dolor que ambas comparten es profundo y de a de veras. A las dos les arrebataron a sus hijos, en razón primero, a la bestialidad de sus ex cónyuges y luego, a la circunstancia, a la chiripa, la casualidad en el primer caso (conste que la columneta dijo casualidad y no causalidad), de que, Noé Castañón, ex cónyuge de Mayté López, era o fue senador, por Movimiento Ciudadano. ¡Y, lo increíble!: que un juez chiapaneco ordenara a la quejosa pasarle una pensión alimentaria para sostener a los tres hijos. ¿Contaría para el efecto, que el ex cónyuge es hijo de quien fue presidente de ese tribunal? Igualito le pasó a Kitzia Hermosillo, quien por orden judicial debe remitir 50 por ciento de su salario de 8 mil pesos, a su ex pareja, si quiere que sus hijos tengan acceso a los alimentos indispensables.

D) Terminemos, a Giselle Bleus el líder sindical Alfonso Delgado le sustrajo a su hijo que padece autismo y lo llevó a un pueblo remoto de Jalisco.

E) A Jenny Chel Morales, el padre de su hija la secuestró cuando aún lactaba. Las autoridades le dijeron que puede hacerlo porque es su papá.

Si ustedes piensan que me excedo en estos relatos, háganmelo saber.

