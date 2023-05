No ha sido así. Por el contrario, en sus divisiones de minería, transporte y construcción e infraestructura el conglomerado de Larrea ha mantenido ganancias de 2018 a la fecha y actualmente está colocado como principal postor, virtualmente único, para quedarse con Citibanamex.

El conflicto con Larrea-Grupo México, que podría llegar a los tribunales si no hay entendimiento entre las partes, se ha producido luego de que Palacio Nacional reviró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un decreto restitutorio de lo esencial que dicha Corte había rechazado por votación mayoritaria. La tensión respecto al Poder Judicial aumentó luego que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, absolutamente cercano a los mandos de la llamada 4T, fue figura central en una manifestación contra ministros (contraproducente, a juicio de este columnista), acompañada de ataúdes con figuras y referencias a la presidenta Norma Piña y otros togados.

Astillas

Francisco Garduño dice que duerme tranquilo a pesar de tragedias como la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, pues él no podía llegar en los tres minutos en que se suscitó la conflagración, que dos venezolanos provocaron con dolo, y empleados del Instituto Nacional, irresponsablemente, no localizaban la llave ... Operación silencio: a partir de ahora, los integrantes del consejo nacional de Morena no podrán proyectar, transmitir, retransmitir, grabar, y compartir, difundir o publicitar su contenido en cualquier medio audiovisual, digital o impreso, público o privado, ya sea parcial o totalmente ... Lamento monrealista: los mandatarios de Morena “están más con Claudia y Adán que con Marcelo y conmigo (...) estamos siendo arrollados por excesos del aparato de gobernadores y presidentes municipales (...) quizá nadie –de los gobernadores esté– con Marcelo y muy pocos, o nadie quizá, conmigo”... Y, mientras Ebrard se ha puesto beisbolero en Estados Unidos, Adán Augusto ha ido a hacer campaña a Ciudad Juárez y Claudia ha acompañado a Guadiana en Coahuila, ¡hasta mañana!

