Exigen liberar a preso político en Guatemala

E

l 14 de diciembre de 2022 nos publicaron en este espacio una carta en pro de la liberación del preso político César Montes, de padre originario de Comitán, Chiapas, e hijos guerrerenses, actualmente encarcelado en Guatemala, condenado a 174 años de prisión por delitos que no cometió.

Montes, quien es autor del libro Más allá de las rejas, fue detenido en Guerrero y deportado al vecino país por la Interpol y el INM, pese a que además estaba en trámite su solicitud de asilo en México.

En esta ocasión, y en atención además a la petición explícita en pro de su liberación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 15 de mayo en su conferencia mañanera, así como a la solicitud de audiencia (a la fecha, aún sin respuesta) que presentamos entonces por escrito, tanto al titular de Gobernación, Adán Augusto López, como al de SRE, Marcelo Ebrard, después de entregar una carta dirigida al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en la embajada de su país en México.

Quienes integramos el Comité Libertad del Preso Político César Montes convocamos de nuevo a la prensa y al público en general a un acto informativo, el 24 de mayo a las 9:30 horas, frente a la embajada de Guatemala en México, sito en Explanada 1025, colonia Lomas de Chapultepec , alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Juan José Dávalos López, Francisco Ernesto Martínez Marcué, Benito Collantes Martínez, José Camilo Valenzuela Fierro, Pablo Moctezuma Barragán, María de la Luz Aguilar Terrés, Amelia Manzanares, Carlos Perzabal Marcué

Ratifica compromiso de rescate en Pasta de Conchos

En relación con la nota Temen finalice el sexenio sin rescate en Pasta de Conchos , publicada en el 17 de mayo, firmada por Jared Laureles, hago los siguientes comentarios: la nota manifiesta que un grupo de viudas de Pasta de Conchos están preocupadas por la posible omisión de dar cumplimiento a la instrucción presidencial de rescatar los restos de los 63 mineros fallecidos en 2006.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Coordinación Nacional de Protección Civil, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mantienen firme su compromiso de llevar a cabo la búsqueda y recuperación de los restos de los mineros en el tiempo comprometido con las familias.

Desde la adjudicación del contrato a la empresa Obras Mineras y Tiros del Centro, el 14 de abril, se han desarrollado diversas actividades previas al inicio de los trabajos, como la movilización de maquinaria, insumos y equipos; todas ellas necesarias para iniciar en tiempo y forma los trabajos de excavación en el sitio y así lograr la culminación de las obras en las fechas programadas. Las actividades se desarrollan en apego al programa de obra.

Asimismo, la CFE manifiesta que una de sus principales preocu-paciones es salvaguardar la seguridad de todos los trabajadores que se incorporen al proyecto, por lo que se ha solicitado que el personal que se contrate cumpla con los requisitos previstos en la norma vigente: se requiere que el personal esté calificado, certificado y con el estado de salud adecuado para garantizar que los trabajos se desarrollen en las mejores condiciones de seguridad posibles.

Con acciones contundentes, se refrenda el compromiso del gobierno de México de rescatar a los mineros atrapados, en un acto de justicia social con las familias de los mineros y con la sociedad.

Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE

Correcciones a la columna Bajo la Lupa

Distinguida directora: en mi columna Bajo la Lupa (21/05/23) se cometieron dos errores que deseo corregir: 1. En lugar de jázaro con J, en referencia a Enrique Krauze Kleinbort, pusieron Lázaro con L que no tiene ningún sentido. Es pertinente señalar que los jázaros con J (https://amzn.to/2MR0PfM) no son semitas: son de origen turco-mongol convertidos a la religión judía en el siglo VIII DC, en el área del Mar Negro, por lo que no son mencionados en el Talmud.