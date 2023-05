Reuters, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 22 de mayo de 2023, p. 24

Kiev. Rusia y Ucrania dieron ayer versiones contradictorias de la situación en Bakhmut el domingo; Kiev aseguró que todavía controlaba una pequeña parte de la asediada ciudad oriental, mientras Moscú felicitó al ejército privado del grupo Wagner y a las tropas rusas por la liberación .

Rusia declaró antier que capturó totalmente la ciudad destruida, lo que supondría el fin de la batalla más larga y sangrienta de los 15 meses de guerra, y más aún el presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó ayer a sus tropas y al grupo paramilitar Wagner.

Pero desde el lado de Ucrania hubo declaraciones encontradas. Desde Hiroshima, donde asistió a la cumbre del G-7, se preguntó al presidente ucranio, Volodymir Zelensky: ¿Sigue Bakhmut en manos de Ucrania? Los rusos dicen que han tomado el control , a lo que el mandatario contestó: creo que no , pero no quedó claro si estaba respondiendo a la primera parte de la pregunta o a la segunda.

Deben entender que no queda nada ahí. Hoy Bakhmut sólo está en nuestros corazones , agregó el dirigente ucranio, y al comparar la situación de dicha ciudad con la de Hiroshima tras la explosión de la bomba atómica, expuso: se lo diré abiertamente, las fotografías de Hiroshima en ruinas me recuerdan absolutamente a Bakhmut y otros asentamientos similares. No queda nada vivo, todos los edificios están en ruinas .

Y ante las dudas que su declaración provocó, Zelensky afirmó que Bakhmut no ha sido capturado por la Federación Rusa al día de hoy. No hay dos o tres interpretaciones al respecto .

En la misma conferencia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que Rusia había sufrido más de 100 mil bajas en Bakhmut, sin aportar pruebas de sus dichos.

En Kiev, la viceministra ucrania de Defensa, Ganna Maliar, afirmó que sus fuerzas habían rodeado parcialmente Bakhmut gracias a sus avances al norte y al sur de la ciudad, lo cual hace muy difícil la presencia del enemigo en la localidad.

Indicó que las fuerzas ucranias siguen controlando algunas instalaciones industriales e infraestructuras en esa localidad.