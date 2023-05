Es hora de que los republicanos acepten que no se puede hacer ningún trato únicamente en sus términos partidistas , declaró Biden, destacando que ha hecho su parte al intentar aumentar el límite de endeudamiento para que el gobierno pudiera seguir pagando sus cuentas, al aceptar recortes significativos en el gasto.

Además, Biden aprovechó su conferencia de prensa final en Hiroshima, Japón, para advertir a los republicanos de la Cámara que deben abandonar sus posiciones extremas sobre el aumento del límite de la deuda y que no habrá acuerdo para evitar un incumplimiento catastrófico o en sus términos.

Estoy considerando la decimocuarta enmienda dijo Biden. Este artículo de la Constitución estadunidense estipula que la validez de la deuda pública de Estados Unidos (...) no debe cuestionarse , lo que teóricamente permitiría eludir la obligación de elevar su techo.

Ahora es el momento de que el otro lado se mueva de su posición extrema , ponderó Biden.

Por su parte, McCarthy declaró a periodistas que hubo discusiones positivas sobre la solución de la crisis. Nuestros equipos están hablando hoy y vamos a tener una reunión mañana , explicó McCarthy. Eso es mejor de lo que teníamos antes, así que sí , subrayó.

Tenemos 11 días. Debemos ser capaces de resolver este problema. Tenemos que gastar menos de lo que gastamos el año pasado , añadió.

Por su parte, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó que el primero de junio sigue siendo una fecha límite para elevar el techo de la deuda federal, ya que son muy bajas las probabilidades de que el gobierno recaude suficientes ingresos para saltarse al 15 de junio, cuando se deben pagar más impuestos.