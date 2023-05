Los Rojos perdían 4-2 hasta la parte baja de la octava entrada. Venían de un inning complicado donde entró un relevo al que se le llenaron las bases y, gracias a una atrapada celestial del patrullero central Julián Ornelas, no sufrieron más daño. Fue justo con este jardinero del centro, quien anotó dos veces y fildeó dos pelotas que fueron cruciales, donde se gestó la voltereta. Roberto Ramos pegó un sencillo para empujarlo al home. Después Francisco Córdoba pegó otro sencillo para impulsar a Ramón Flores. Y finalmente Moisés Gutiérrez con un out de sacrificio y el pisa y corre de Alejando González (corredor por Roberto Ramos) enfiló al plato para encender la llama de este averno en el oriente de la Ciudad de México.

Los feligreses del infierno se sentían pagados, no importaba que durante dos días vieron a sus pingos salir con la cabeza agachada. A esto vienen: a ver un equipo que ha hecho de las volteretas y los triunfos con el corazón bombeando al máximo una marca regis-trada. Pobres de los que no creye-ron , decía una familia que esperó al final y no quiso adelantarse para evitar el tráfico de la salida.