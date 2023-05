El pasado 16 de octubre, Bucio Dovalí, de 25 años, escribió con letras doradas su nombre en el primer campeonato del orbe avalado por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). Tokio fue la cúspide de un 2022 en el que logró cuatro preseas: tres áureas y una de cobre.

La traceur, mote con el cual se le conoce a las personas que practican parkour, inició 2023 con el pie derecho y adelanta que seguirá defendiendo su reinado como la mejor del orbe en su categoría.

La FIG adoptó este deporte hace seis años y la intención del organismo es que se incluya esta disciplina en el programa olímpico de Los Ángeles 2028.

Esa es la tirada, pero para que esté en los Juegos Olímpicos se requiere de un montón de procesos. Se pensaba que iba entrar en París 2024 y no se logró , confesó Bucio Dovalí en entrevista que le realizó La Jornada en octubre pasado.