Una noche de terror

“Estoy traumado por ver la gente tirada, muerta, morada, pues todo su rostro ‘patiado’ (pisoteado), eso quedó para la historia”, relató Fredy Alexander Ruiz, de 28 años, sobreviviente de la avalancha humana.

El percance sucedió cuando apenas habían transcurrido unos 10 minutos del cotejo que fue suspendido y hasta los jugadores se sumaron a las tareas de auxilio.

Tenía como cinco (personas) encima que me estaban ahogando, y entre más tiempo pasaba sentía más peso y ya no aguantaba la respiración, ya me estaba ahogando (y) gracias a Dios le pude agarrar un pie a un policía y junto a otro amigo me sacaron , recordó Ruiz tras ser estabilizado con oxígeno y suero en el hospital Rosales de la capital, donde se repone de las lesiones que tiene en el hombro derecho, costilla y columna.

Fue una noche de terror, nunca pensé que me pasaría esto; afortunadamente yo sólo tengo algunos golpes... pero no todos corrieron mi suerte , dijo Tomás Renderos, otro aficionado de Alianza al salir de un nosocomio donde recibió aten-ción médica.

En cuanto a las personas auxiliadas, preliminarmente se manejan más de 500 atenciones , que se concentraron en el sector de sol popular del estadio, con capacidad para unas 35 mil personas, ubicado en el suroeste de San Salvador, declaró el portavoz de la agrupación de socorro Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes.

Las 100 personas en estado de mayor gravedad fueron trasladadas a hospitales nacionales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social; algunos presentaban signos de asfixia y otros diferentes tipos de traumatismos .

En cuanto a cómo se inició el incidente, Fuentes indicó que al parecer cayó uno de los portones del sector de sol y eso hizo que la gente se aglomerara .

Tras la tragedia, el estatal Instituto Nacional de los Deportes (Indes) dio por terminado el convenio de cooperación económica por cinco años con la Primera División del Futbol Profesional y dijo que dará ayuda a las familias de los fallecidos para solventar los gastos fúnebres.