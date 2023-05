A la postre, molesto, el brasileño fue expulsado al final del parti-do (90+7) por una discusión con Hugo Duçro, quien no fue sancionado por el árbitro.

Desde las gradas del estadio Mestalla, los seguidores del Valencia lanzaron varios insultos racistas a Vinicius, quien alzó la voz. El ariete acudió al árbitro casi a los 70 minutos del partido y apuntó hacia un aficionado. El silbante no tuvo más opción que detener el juego por unos instantes para aclarar la situación.

El premio que ganan los racistas es mi expulsión. Eso no es futbol. Es La Liga , reaccionó Vinicius al final del partido con un mensaje en Instagram. No es la primera vez que el jugador enfrenta este tipo de insultos, desde 2018 ha denunciado gritos racistas por parte de los aficionados.

Pensar en quitar a un hombre porque el ambiente es racista no me parece bien. Esto ha pasado otras veces. Es inaceptable. La Liga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Él es la víctima. Hay un problema muy grave , afirmó el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

La Liga, por su parte, afirmó que solicitó todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido y en caso de detectar algún delito de odio procederá a tomar acciones legales.

Con la derrota, el Real Madrid se quedó en el tercer escalón de la tabla general con 71 unidades, uno menos que el Atlético de Madrid, el cual se impuso por 3-0 al Osasuna. El Betis empató sin goles con el Sevilla y se consolidó en el sexto peldaño, que da acceso a la Euro-pa League.