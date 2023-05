Leopoldo Ramos

Lunes 22 de mayo de 2023, p. 32

Torreón, Coah., De visita en Coahuila para apoyar la candidatura de Armando Guadiana, abanderado de Morena a la gubernatura, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue recibida por militantes y seguidores al grito de Claudia presidenta .

Para evitar amonestaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evitó hablar durante un mitin en Francisco I. Madero. Para demostrar su respaldo a Guadiana, se puso un sombrero vaquero, similar a los que usa el abanderado.

Como formalmente no podemos hablar de si apoyamos a una persona o a otra, voy a hacer algo muy simbólico, que no tiene palabras: me voy a poner el sombrero para que sepan dónde está nuestro corazón , señaló.

Sheinbaum dijo que sólo hay un camino en la transformación de nuestro país y de Coahuila; me da gusto estar aquí con gente que trabaja en el campo, porque es gente que conoce el esfuerzo .

La mandataria capitalina acompañó al candidato morenista a gobernador a un acto en Torreón, al que acudió el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, quien pidió a los coahuilenses mantenerse unidos y reforzar los trabajos de organización para lograr la transformación del estado.