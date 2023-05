G

racias a la hospitalaria distancia que me brinda mi amigo Carlo, desde Nápoles, Italia, me atrevo a echar mi cuatro de espadas en el azaroso juego de definir la actual política del poder. Al menos, tal y como el Presidente la entiende y despliega.

Confieso que las disquisiciones a que ha dado lugar el dicho del mandatario de un corrimiento hacia el centro me parecen insustanciales. Si de lo que se trata es de hacer una categoría, habría que precisar el espacio, por así decir, de tal corrimiento; desde dónde y hacia el centro, pero por qué y para qué, es algo que no queda claro.

Si sus exegetas buscan una salida airosa a los despropósitos presidenciales, para salir al paso a lo que se ha dado en llamar polarización, bien harían en definir con precisión el tipo y la calidad de la política emprendida por el Presidente y su movimiento, prácticamente desde que comenzó el sexenio. Difícil calificar la política como de izquierda con base únicamente en las recurrentes apelaciones al genérico pueblo o a las interminables invectivas contra las élites.

Si, por ejemplo, vemos con detenimiento la política económica, no es difícil advertir su vaguedad, tampoco las grandes faltantes de la política industrial, y llama la atención la total renuncia a emprender una reforma tributaria, redistributiva a la vez que recaudatoria, lo que ha debilitado más al Estado, de por sí famélico, que cada vez resulta más incapaz de atender no sólo las necesidades elementales de la población, que no deja de crecer en edad y en número, sino que ahora recibe los impactos de una migración creciente, frente a la que la intervención del Estado es urgente para evitar una crisis social y humanitaria, como lo apuntara con claridad Mario Luis Fuentes hace unos días.

Junto a la crisis fiscal del Estado, que sigue su ominoso curso a medida que la economía no levanta ni genera recursos adicionales, se asoma la desfiguración de la programación pública, en particular del gobierno federal, pero de la que no quedan exentas las capacidades y finanzas de las entidades. El empobrecimiento del Estado y sus tres órdenes de gobierno redunda en el debilitamiento de amplias capas sociales, de los trabajadores menos protegidos y vulnerables, quienes conforman el inmenso contingente de la llamada economía informal convertida en tabla de supervivencia.